V Franciji znova več kot 10.000 novih okužb s koronavirusom

Pariz, 17. septembra - V Franciji so v zadnjih 24 urah zabeležili 10.593 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ, odkar so začeli v državi izvajati množično testiranje na virus. Umrlo je še 50 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil francoski inštitut za javno zdravje. Doslej so v Franciji zabeležili 31.095 smrti, povezanih z novim koronavirusom.