DZ na rednem zasedanju v torek in sredo o rebalansu letošnjega proračuna

Ljubljana, 18. septembra - V ponedeljek se bo začelo redno zasedanje državnega zbora. Sejo bo zaznamovala obravnava rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki je predvidena v torek in sredo. Skupno so za proračunske dokumente rezervirali dobrih 26 ur, pri čemer bo DZ v torek zasedal od 9. do 22. ure, v sredo pa od 9. ure do zaključka glasovanj.