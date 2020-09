Začenja se dvodnevni projekt #standupmaratonec

Ljubljana, 18. septembra - Začenja se dvodnevni dobrodelni projekt #standupmaratonec, ki bo potekal na Rožniku in okolici. V okviru projekta se bo odvil tudi 48-urni tek okoli Rožnika, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali še stand up in glasbene nastope. Organizatorji si želijo z dogodkom izboljšati pogoje za otroke in družine v stiski, so zapisali v sporočilu za javnost.