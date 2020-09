Pred Slovenci etapa, ki jo je želijo prestati brez prask

Grenoble, 18. septembra - Na kolesarski dirki po Franciji tekmovalci odštevajo dneve do Pariza. Danes bo na sporedu 19. etapa od Bourg-en-Bressa do Champagnola (166,5 km), ki ne bi smela povzročiti premikov med favoriti. A pazljivost tudi v takšnih etapah ni odveč, sploh ob vetru in ostalih težavah, ki pretijo Slovencem na poti do Pariza.