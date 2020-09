Ljubljana, 17. septembra - Nogometaši Olimpije so v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Ljubljani po podaljšku izgubili z Zrinjskim z 2:3 (1:0, 2:2) in izpadli iz evropskega tekmovanja. Za Olimpijo sta zadela Đorđe Ivanović (19.) in Andres Vombergar (80.).