V okviru projekta Dan brez alkohola danes dogodka v Murski Soboti in Ljubljani

Ljubljana/Murska Sobota, 18. septembra - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na dogodkih, poimenovanih Dan brez alkohola, že od srede poudarjajo pomen, ki ga ima odgovoren odnos do pitja alkohola. Današnja dogodka, ki bosta obsegala pohod in različne druge aktivnosti, se bosta zvrstila v Murski Soboti in Ljubljani.