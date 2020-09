Avgusta v ZDA začeli graditi manj stanovanjskih objektov kot julija

Washington, 17. septembra - Začete nove gradnje stanovanj in hiš so v ZDA avgusta v primerjavi z julijema nazadovale za 5,1 odstotka na letno prilagojeno raven 1,42 milijona enot, kar je prvi padec po treh mesecih krepke rasti. Ministrstvo za trgovino poroča, da so v primerjavi z avgustom lani začete nove gradnje vseeno višje za tri odstotke.