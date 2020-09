Število aktivnih okužb preseglo 1000, maske bodo obvezne tudi na prostem

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 17. septembra - V sredo so opravili 3070 testov na okužbo z novim koronavirusom, 104 so bili pozitivni, umrl pa je en bolnik s covidom-19. Število aktivnih primerov okužb je prvič preseglo 1000. Vlada je zaradi poslabšanja razmer uvedla nove ukrepe, tudi nošenje mask na prostem in v šolah ter zaprtje gostinskih lokalov po 22. uri.