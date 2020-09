Ljubljana, 17. septembra - LMŠ bo v ponedeljek v postopek DZ vložila interpelacijo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu. Interpelacijo so poslali v sopodpis vsem poslanskim skupinam.