Continental zapira tovarno v Nemčiji

Frankfurt, 20. septembra - Nemški proizvajalec pnevmatik in drugih avtomobilskih delov Continental je napovedal zaprtje tovarne pnevmatik v Aachnu na severozahodu Nemčije. Kot so pojasnili v družbi, je koronavirusna kriza še dodatno poslabšala že leta zaostrene razmere v sektorju. Po zaprtju, ki naj bi bilo dokončano do konca prihodnjega leta, bo brez dela ostalo 1800 ljudi.