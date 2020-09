Masa plač v javnem sektorju lani za 8,3 odstotka večja kot leto prej

Ljubljana, 17. septembra - Vlada se je na današnji seji seznanila z analizo plač v javnem sektorju za leto 2019. Sredstva za bruto plače so znašala dobre 4,22 milijarde evrov in so se povečala za 8,3 odstotka glede na leto 2018, kar znaša približno 322 milijonov evrov. Analizo bo vlada posredovala DZ skupaj z zaključnim računom države, so sporočili po seji.