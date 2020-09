Ljubljana, 17. septembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so tretji polfinalisti na pokalnem turnirju v Ljubljani. V današnjem tretjem četrtfinalu so premagali Maribor z 8:0 (1:0, 3:0, 4:0). Zadnji polfinalist bo znan po večerni tekmi med SŽ Olimpijo in mladim jeseniškim moštvom.