V BiH skoraj 400 novih okužb, drugod na Balkanu veliko manj

Beograd/Sarajevo/Skopje, 17. septembra - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili nov pomemben porast okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še devet bolnikov. Po 2349 testih so potrdili 394 okužb. V Severni Makedoniji so v zadnjih 24 urah potrdili 186 novih okužb, umrlo je še sedem bolnikov. Iz Srbije pa poročajo o 82 novih okužbah in dveh smrtnih žrtvah.