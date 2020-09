V Globasnici in Železni Kapli danes srečanje predsednikov parlamentov Slovenije in Avstrije

Globasnica, 19. septembra - V Globasnici in Železni Kapli na avstrijskem Koroškem bo danes srečanje ob letošnji stoti obletnici koroškega plebiscita, ki ga prireja ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Srečanja se bosta udeležila tudi predsednika parlamentov Slovenije in Avstrije, Igor Zorčič in Wolfgang Sobotka.