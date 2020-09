SBI TOP izgubil več kot odstotek vrednosti

Ljubljana, 17. septembra - Dan na ljubljanski borzi je minil v znamenju padca indeksa SBI TOP za nekaj več kot odstotek. Borzni posredniki so sklenili za 2,4 milijona evrov poslov, znova daleč največ z delnicami Krke, ki so stagnirale. Sicer so se delnice Intereurope pocenile za 5,38 odstotka, Telekoma Slovenije za 4,02 odstotka in Cinkarne Celje za 3,64 odstotka.