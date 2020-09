Mariborska občina in klinični center v tretji projekt s področja celiakije

Maribor, 17. septembra - Mestna občina Maribor in Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor sta to poletje začela že tretji skupni projekt, ki ima za cilj izboljšanje življenja bolnikov s celiakijo. V tokratnem projektu bodo razvijali nove diagnostične metode ter z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, so danes sporočili.