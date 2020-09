Bruselj ob predstavitvi podnebnega načrta do leta 2030 opozarja na lekcijo rumenih jopičev

Bruselj, 17. septembra - Evropska komisija je danes predstavila načrt za najmanj 55-odstotno zmanjšanje izpustov v EU do leta 2030 in predlagala vključitev novega cilja v podnebni zakon. V Bruslju ob tem izpostavljajo lekcijo rumenih jopičev ter svarijo, da se je nujno osredotočiti na vprašanje energetske revščine in druge socialne vidike zelenega prehoda.