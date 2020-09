Knovs soočil Hojsa in Žaberla in napovedal objavo Hojsovih usmeritev direktorju policije

Ljubljana, 17. septembra - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo javnosti dala v vpogled usmeritve in obvezna navodila, ki jih je notranji minister Aleš Hojs izdal generalnemu direktorju policije. Javno bo objavila tudi mnenje, ki so ga glede tega pridobili od Fakultete za varnostne vede, je po seji Knovsa sporočil predsednik komisije Matjaž Nemec.