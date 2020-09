Ministrstvo in prevozniki zaradi gneče na avtobusih iščejo rešitve

Ljubljana, 17. septembra - Na nekaterih avtobusnih postajah in avtobusih se ob protikoronskih ukrepih in ob vse pogostejši rabi vozovnic za brezplačni prevoz za starejše občasno pojavlja gneča. Ministrstvo za infrastrukturo se tega problema zaveda, zato s prevozniki išče različne primerne rešitve, so sporočili z ministrstva.