Ministri EU za izobraževanje o prihodnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Osnabrück/Ljubljana, 17. septembra - V nemškem Osnabrücku se je danes končalo dvodnevno neformalno srečanje ministrov držav članic EU, pristojnih za izobraževanje. Ministri so pozornost namenili poklicnemu izobraževanju in usposabljanju. V imenu Slovenije se je srečanja udeležila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.