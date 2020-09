Pahor pred mednarodnim dnevom miru obiskal OŠ Lava

Celje, 17. septembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Osnovno šolo (OŠ) Lava v Celju, kamor so ga učenci in zaposleni povabili na pogovor pred mednarodnim dnevom miru, ki bo 21. septembra. S šolarji se je predsednik pogovarjal o vrednotah, ki krepijo skupnost, ko tudi o odgovornostih posameznikov do družbe, so sporočili predsednikovega urada.