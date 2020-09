LMŠ, Levica, SD in SAB z usklajenimi dopolnili k rebalansu proračuna

Ljubljana, 17. septembra - Opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB so pripravile več dopolnil, ki jih bodo usklajene vložile k rebalansu letošnjega proračuna. Nanašajo se na področja javnega zdravstva, raziskav in razvoja, stanovanj, delovnih mest ter kulture. Ob predstavitvi dopolnil so bili poslanci omenjenih strank enotni, da smer, v katero ta vlada pelje državo, ni prava.