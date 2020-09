Z evropskim denarjem ohranjali suha travišča v vzhodni Sloveniji

Ptuj, 17. septembra - Zavod za varstvo narave je s partnerji na Ptuju pripravil zaključno konferenco v sklopu petletnega evropsko sofinanciranega projekta ohranjanja in upravljanja suhih travišč v vzhodni Sloveniji (Life to Grasslands). Z njim so izboljšali stanje travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na območjih Haloz, Pohorja, Kuma in Gorjancev.