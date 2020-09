Bank of England ob nespremenjeni obrestni meri opozarja na negotovo prihodnost

London, 17. septembra - Britanska centralna banka Bank of England je danes ključno obrestno mero ohranila pri 0,1 odstotka, je pa opozorila na negotovo prihodnost gospodarstva. Gospodarsko okrevanje trenutno sicer sledi začrtani poti, a so obeti "nenavadno negotovi". Med drugim obstaja tveganje za močan porast brezposelnosti, so izpostavili v banki.