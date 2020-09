ZN: Svet ne bo dosegel nobenega od ciljev za ohranitev narave

Pariz, 20. septembra - Države so na dobri poti, da jim spodleti pri prav vseh ciljih, ki so si jih pred desetletjem postavile na področju ohranjanja narave in njene biološke raznolikosti, v ta teden objavljenem poročilu opozarjajo ZN. Izpostavljajo tudi, da je svet v zadnjih 20 letih izgubil sto milijonov hektarjev gozdov.