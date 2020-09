Evropski parlament opozarja Poljsko zaradi pravic manjšin in vladavine prava

Bruselj, 17. septembra - Evropski parlament je danes z veliko večino sprejel resolucijo, v kateri izraža zaskrbljenost zaradi stanja vladavine prava na Poljskem, neodvisnosti pravosodja in spoštovanja temeljnih pravic manjšin na Poljskem. Nespoštovanje neodvisnosti pravosodja in pravic LGBTI je velikanski dokaz kršitve vrednot EU, so opozorili evroposlanci.