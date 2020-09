Evropski poslanci pozivajo Turčijo, naj opusti raziskave v vzhodnem Sredozemlju

Bruselj, 17. septembra - Evropski poslanci so pozvali Turčijo, naj opusti raziskave morskega dna v vzhodnem Sredozemlju ter izrazili solidarnost z Grčijo in Ciprom. V danes sprejeti resoluciji so tudi izrazili zaskrbljenost nad sporom zaradi turškega iskanja nafte in plina na območju, ki grozi, da bo prerasel v vojaški obračun med članicami EU in Turčijo.