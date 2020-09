Alcantara iz Bayerna v Liverpool

München, 17. septembra - Španski vezni nogometaš Thiago Alcantara zapušča vrste münchenskega Bayerna in se seli v angleško ligo k Liverpoolu, je danes potrdil predsednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge. "Lahko potrdim, da sta Bayern in Liverpool dosegla dogovor," je dejal Rummenigge in dodal, da je bil Liverpool predvsem želja nogometaša.