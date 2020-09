Evropski poslanci pozivajo k večjem nadzoru izvoza orožja

Bruselj, 17. septembra - Evropski poslanci so v sredo v resoluciji pozvali k večjem nadzoru in transparentnosti pri izvozu orožja. Evropska unija je skupaj z Združenim kraljestvom druga največja dobaviteljica orožja na svetu, zato je po oceni poslancev nujno, da so državljani bolje obveščeni o tem področju.