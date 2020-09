Koprski osnovnošolci ozelenili šolsko dvorišče

Koper, 17. septembra - Koprski osnovnošolci so skupaj z županom Alešem Bržanom posadili nekaj dreves in tako ozelenili dvorišče Osnovne šole Koper. To je prvo dejanje projekta Odtis prihodnosti, ki so ga občani izglasovali v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Podobno akcijo bodo do konca meseca izpeljali otroci nekaterih drugih koprskih šol in vrtcev.