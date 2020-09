Festival Sonica tokrat o vrtu, ki ga preganja raj

Ljubljana, 17. septembra - Na več ljubljanskih prizoriščih bo od 22. do 26. septembra potekal 12. festival sodobne elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica, naslovljen Vrt, ki ga preganja raj. Odprtje bo tradicionalno potekalo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), kjer bodo odprli zvočni vrt Simine Oprescu in razstavo finske umetnice Jenne Sutela.