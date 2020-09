Ljubljana, 17. septembra - Skupna novinarska konferenca poslanskih skupin SDS, SMC in NSi, na kateri bo članica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Anja Bah Žibert spregovorila o dogajanju na današnji seji komisije, bo danes ob 13.10 v preddverju male dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SDS.