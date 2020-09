Razglasili zmagovalca natečaja za prenovo Trga Evrope

Nova Gorica, 17. septembra - Župana Nove Gorice in Gorice, Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna, sta danes razglasila zmagovalca mednarodnega idejnega natečaja za prenovo Trga Evrope in urbano ureditev obmejnega območja. Med 54 ocenjenimi projekti iz 18 držav je mednarodna žirija kot najboljšega ocenila projekt arhitekturnega studia Baglivo Negrini iz Italije.