Z novo pašteto na pomoč ribogojnici Faronika

Ljubljana, 17. septembra - Atlantic Grupa in Mercator sta v času epidemije novega koronavirusa priskočila na pomoč tolminski ribogojnici Faronika. Ker ta marca po zaprtju restavracij, šol in drugih ustanov ni vedela, kam z ribami, jih je odkupila Atlantic Grupa in iz njih ustvarila novo pašteto. Ta bo na voljo na Mercatorjevih policah po posebej ugodni ceni.