Unicef: Pandemija v revščino pahnila dodatnih 150 milijonov otrok

New York, 17. septembra - Glede na najnovejšo analizo, ki sta jo objavila Sklad ZN za otroke (Unicef) in organizacija Save the Children, se je število otrok, ki živijo v revščini, zaradi posledic pandemije covida-19 povečalo za približno 15 odstotkov. To pomeni 150 milijonov revnih otrok več kot pred pandemijo, skupno število pa se je povzpelo na približno 1,2 milijarde.