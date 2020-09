Mladi avtorici rekordna pogodba za serijo o krvoločnih samorogih

London, 20. septembra - Annabel Steadman naj bi za fantazijsko serijo Skandar and the Unicorn Thief podpisala doslej najvišji, kar sedemmestni založniški predujem za mladinski prvenec. O ceni odkupa dela so odločali na dražbi, rekordni znesek pa so ponudili pri Simon & Schuster. The Guardian navaja še, da so pri Sony Pictures že odkupili pravice za filmsko priredbo.