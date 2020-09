V Celju o strateškem pomenu lesa za Slovenijo

Celje, 17. septembra - Les ima velik strateški pomen za Slovenijo in lahko zelo pripomore h konkurenčnosti gospodarstva. Cilj je do leta 2030 povečati domačo predelavo hlodovine na tri milijone kubičnih metrov in prodajno realizacijo lesne industrije na 2,5 milijarde evrov, je danes v Celju dejal generalni direktor direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc.