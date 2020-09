V javni razpravi osnutek industrijske strategije 2021-2030

Ljubljana, 17. septembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi predhodnih posvetov in sodelovanja z deležniki pripravilo osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 in ga poslalo v javno razpravo. S strategijo želijo postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj industrije z vizijo, da industrija postane zelena, ustvarjalna in pametna.