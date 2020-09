Okužbe z novim koronavirusom v sredo v 42 občinah po državi

Ljubljana, 17. septembra - Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v 42 občinah po državi. Znova je bilo največ primerov v Ljubljani (29), kjer prednjačijo tudi po številu trenutno okuženih, ki je preseglo 200. Deset primerov so potrdili v Kranju, devet v Mariboru, kjer je 106 aktivnih okužb, šest v Celju, po tri pa v Kamniku, Braslovčah in Slovenskih Konjicah.