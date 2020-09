V jesenskem izpitnem roku na splošni maturi 51-odstotna uspešnost, na poklicni 75-odstotna

Ljubljana, 17. septembra - Na letošnjem jesenskem roku splošne mature je bilo uspešnih 42,86 odstotka kandidatov, ki so maturo opravljali prvič. Skupno jih je bilo v jesenskem roku uspešnih 50,68 odstotka. Na poklicni maturi je bilo med tistimi, ki so jo opravljali v celoti, uspešnih 74,62 odstotka, so danes sporočili z Državnega izpitnega centra.