Hrana ima veliko vlogo pri reševanju podnebne krize, okolja in revščine

Ljubljana, 17. septembra - Na globalni ravni zavržemo okoli 1,3 milijarde ton hrane, po drugi strani pa je vsak osmi prebivalec planeta lačen, vsak tretji pa trpi zaradi pomanjkanja hrane, so danes opozorili sodelujoči na posvetu o učinkovitosti zelene prehranske verige. Strinjali so se, da ima hrana veliko vlogo pri reševanju revščine, pa tudi okolja in podnebne krize.