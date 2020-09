Izrael romarje na meji med Ukrajino in Belorusijo poziva, naj se vrnejo domov

Tel Aviv, 17. septembra - Izraelski minister za visoko šolstvo in vodo Zeev Elkin je danes judovske romarje, ki so obtičali na meji med Ukrajino in Belorusijo, pozval, naj se vrnejo domov. Hasidijski Judi so obstali na meji, ker jim Ukrajina zaradi pandemije covida-19 ne dovoli vstopa v državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.