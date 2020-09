Po več kot 20 letih nova uradna knjižna izdaja o The Beatles

London, 17. septembra - The Beatles bodo avgusta 2021, več kot 20 let od izida knjige The Beatles Anthology, postregli z novo uradno izdajo. Knjiga The Beatles: Get Back nastaja na podlagi 120 ur prepisov pogovorov iz obdobja, ko je skupina ustvarjala svoj zadnji album pred razdorom, danes legendarni Let It Be (1970). Po knjigi Peter Jackson režira tudi dokumentarec.