Portoroški turizem kljub covidu-19 poleti dosegel lanske rezultate

Portorož, 17. septembra - Epidemija covida-19 ni poslabšala poletne sezone v Portorožu in Piranu, saj so tako julija kot avgusta dosegli lanske rezultate. Avgusta so v piranski občini zabeležili več kot 94.000 prihodov gostov oz. dva odstotka več kot avgusta lani. Turisti so ustvarili skoraj 356.000 prenočitev, kar je odstotek več v primerjavi z lani.