V Šoštanju razstava o ugreznjeni in zaliti vasi Družmirje

Šoštanj, 17. septembra - V Mestni galeriji Šoštanj bodo drevi odprli razstavo z naslovom Družmirje. Bila je vas, zdaj je jezero. Na odprtju bodo prikazali filma Basist in njegova zgodba o potopljeni vasi Toma Čonkaša in Damijana Kljajiča ter Ljudje iz gline Borisa Andreja Mlakarja, nastopila pa bosta tudi Rudarski oktet in Oktet Termoelektrarne Šoštanj.