Ptujčana ovadili zaradi groženj z orožjem partnerici

Ptuj, 17. septembra - Ptujski policisti so zaradi nasilja v družini kazensko ovadili 55-letnega moškega, ki so ga konec avgusta obravnavali zaradi fizičnega in psihičnega nasilja nad svojo 60-letno partnerico. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je osumljeni partnerici z orožjem grozil, da jo bo ubil, in jo tako spravljal v podrejen položaj.