Položaj v mariborskem Domu Danice Vogrinec se še naprej umirja

Maribor, 17. septembra - V enoti mariborskega Doma Danice Vogrinec na Taboru je trenutno z novim koronavirusom okuženih 45 oseb, in sicer 28 stanovalcev in 17 zaposlenih. "Trendi so se umirili. Kaže, da smo z ukrepi uspeli zajeziti širjenje epidemije v domu," je v današnji izjavi za medije povedal direktor tega doma za starejše Marko Slavič.