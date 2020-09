Pot med krošnjami na Rogli obeležuje prvo obletnico delovanja

Zreče, 19. septembra - Na Rogli je pred letom dni vrata odprla ena najbolj priljubljenih in največkrat fotografiranih turističnih doživljajskih ponudb - Pot med krošnjami Pohorje. Lep razgled na bližnjo in daljno okolico je doslej izkoristilo že več kot 220.000 ljudi, z izjemo časa pomladne epidemije pa so se obiskovalci lahko vrhov pohorskih smrek dotaknili vse leto.