Ljubljana, 17. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes ob 11. uri obiskal Osnovno šolo Lava na Pucovi ulici 7 v Celju, kjer bo z učenci razpravljal o vrednotah, ki nas krepijo kot skupnost, in odgovornostih, ki jih imamo kot posamezniki do družbe, so sporočili iz urada predsednika republike.