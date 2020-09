V Veliki vasi mladoletniku kombajn odtrgal obe roki

Moravče, 17. septembra - V sredo, malo pred 22. uro, je v Veliki vasi v občini Moravče prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri je kombajn mladoletniku odtrgal obe roki, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Po podatkih Policijske uprave (PU) Ljubljana življenje mladoletnika ni ogroženo.